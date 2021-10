Radnické nádraží tudíž osiřelo. Je konečnou stanicí s velkoryse řešenou budovou, která je opravena. Nádraží je vzdálené přibližně jeden kilometr od středu města a dá se říci že na jeho nejvyšším místě. Tabulka na objektu uvádí nadmořskou výšku 402 metrů. Proti nádraží je větší zemědělský objekt a v jeho okolí roste několik starých lip.

Prostor na okraji Radnic je spojovaný s těžbou černého uhlí a jeho následnou přepravou. Stavba trati z Chrástu do Stupna mimochodem začala v červnu 1862. Náspy, pražce i koleje byly hotové do konce roku. Místo železničního mostu v Chrástu, který je dnes dominantou obce, byl přes Klabavu nejprve zřízen dočasný dřevěný most. Trať měřila 9,7 kilometrů a byly na ní pouze dvě stanice.

1. dubna 1863 byl zahájen pravidelný provoz v úseku mezi Chrástem a Stupnem, kde bylo nádraží pojmenováno Radnice. Na desetikilometrové trase jezdily dva páry smíšených vlaků, kde nechyběl ani vůz první třídy. Uhlí se zpočátku vozilo málo, okolo pěti vozů denně. Po třiceti letech byla dráha prodloužena o šest kilometrů k Radnicím. Od 1. prosince 1893 byl na nově vybudovaném úseku zaveden pravidelný provoz. Dosavadní stanice Radnice byla změněna na Stupno-Břasy.

Radnické nádraží může být každopádně cílem výletů a zatím nabízíme jako tip fotografie Jaroslava Kreisingera.