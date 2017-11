Radnický kostel absolvuje léčbu věže

Rokycany – Od roku 2014 se léčí střecha chlouby radnického náměstí – kostelu sv. Václava. Letos byla do procesu vsunutá kompletní oprava velké věže, jež s rekonstrukcí střechy vlastně souvisí, a potom se dění vrátí ke střeše.

Radnický kostelFoto: Deník / Šopejstalová Božena

„Pokud se podaří získat finance, nejdříve v roce 2019 by měla oprava skončit, protože zastřešení lodi se bude dělat po polovinách,“ uvedla Jana Cinkeová mající v okrese památky na starosti. Dodala také, že po střeše přijde na řadu fasáda, což je běh na další tři až pět let. Všechno se bude odvíjet podle přísunu peněz.

Předpokládaná cena rekonstrukce věže je zhruba 735 tisíc. Rozpočet bude ale vyšší, stav dřevěných částí věžní báně byl horší, než se předpokládalo. Část se musela měnit,“ uvedla Cinkeová. Dodala také, že 450 tisíc se podařilo získat Rokycanům, jakožto obci takzvaného trojkového typu, formou dotace z programu ministerstva kultury určeného na obnovu kulturních památek.

O dotaci od Plzeňského kraje nebylo možné usilovat, protože práce by musely být dokončené a akce vyúčtovaná do konce října. To však nepřicházelo v úvahu, jelikož věž obývá chráněná kolonie netopýrů a do konce srpna bylo třeba nechat je v klidu. V září se teprve stavělo lešení a začínala práce. Pro příbramskou firmu Polák není tedy situace nijak jednoduchá a čas je nutí ke spěchu.

Nyní se také vedou diskuse, jaké číslice zvolit pro nové ciferníky hodin. Ví se, že v období 1900 až 1910 se osazoval moderní hodinový stroj a k němu ciferníky s římskými číslicemi. V roce 1940 došlo k další výměně či přemalování. Podle starých fotografií se teď dohledává, zda ciferníky opatřit římskými či arabskými čísly.

Do makovice věžní báně se také budou vracet v ní nalezené cenné dokumenty (informovali jsme) a přidávat nové. K tématu se vrátíme.