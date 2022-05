Radničtí hasiči cestovali k nehodě

Kvůli dopravní nehodě se zraněním vyrazili v sobotu po osmé hodině ranní profesionální i dobrovolní hasiči z Radnic do katastru městečka. Následoval požár lesního porostu u Strašic, kam cestovala směna HZS z Rokycan. Chvíli na to otevírala prostory v mirošovské ulici K lesní správě a mířila i do ulice J. Knihy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal