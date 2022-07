STUPNO, EJPOVICE - Od neděle tráví týden prázdnin na Rokycansku zhruba 150 nadějných národních házenkářů. Jejich přechodným domovem se v rámci celostátního soustředění stává Stupno, kde se připravuje osmdesát chlapců. Ejpovice hostí sedmdesát děvčat a pro obě skupiny jsou kromě tréninkových jednotek připravené zápasy, turnaje a také prohlídka zajímavých míst v okolí.

Voldušská šlapka oslovila 120 cyklistů, podívejte se

VRANOVICE - Každé prázdninové pondělí je v areálu Pohádkového statku (otevřeno od 10 do 18) laděné do ještě větší porce zábavy. Začíná se dnes Letní pohádkou s Mácou, která je k vidění od 11, 13 a 15 hodin. Kromě toho si ale návštěvníci prohlédnou třeba stodolu plnou nevšedních bytostí, speciální stromy a pohladí si zvířátka.

ROKYCANY - Na prázdninový jízdní řád naskočili od 1. července do 31. srpna v rokycanské knihovně. Hlavní půjčovna hlásí jen zrušení sobot, jinak je v pondělí a v pátek otevřeno od 8 do 16, v úterý, ve středu i ve čtvrtek od 8 do 18 hodin.