Kam za zábavou a sportem na Rokycansku? Poradíme vám:

ROKYCANY – Třetí liga kuželkářů pokračovala v rokycanské Jiráskově ulici už ve čtvrtek večer krajským derby SKK B versus Slavoj Plzeň. Hned v pátek 24. března od 15.30 si to v rámci okresního přeboru rozdají Rokycany D se Slavojem Plzeň C.

HRÁDEK – Hrádečtí vyrážejí v pátek 24. března do kina. Od 20 hodin budou sledovat v Domě kultury českou komedii Přání k narozeninám a vstupné je 100 korun.

ROKYCANY – Burza se zbožím pro děti se uskuteční v sobotu 25. března mezi 9. a 12. hodinou v předsálí rokycanské sokolovny. Pořídit tu lze oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky atd. S ohledem na rekonstrukci objektu jde o poslední akci tohoto oblíbeného výměnného obchodu.

RADNICE – V sobotu 25. března od 13 hodin se koná v muzeu Josefa Hyláka v Radnicích Velikonoční setkání. Návštěvníci zjistí více o tradicích svátku, společně vynesou Moranu do blízkého potoka a vyženou tím zimu z našich kotlin. Děti ze ZŠ a MŠ si přichystaly kulturní vystoupení. Připraveny budou tvořivé dílničky s ukázkami zdobení kraslic, perníčků, pletení pomlázek či košíků. Zakoupit si lze zboží, které zkrášlí domovy během Velikonoc.

STRAŠICE – Saxofonové kvarteto ATAM se představí v sobotu 25. března ve Strašicích. Zprostředkuje skladby Millera, Gershwina nebo Dvořáka od 17 hodin ve Společenském domě.

KORNATICE – V sobotu 25. března se od 14 hodin koná dětský maškarní bál v sále KD Kornatice. S živou hudbou, tombolou, vystoupeními a soutěžemi. Vstupné je dobrovolné a organizátoři vyzývají především rodiče, aby v pátek po 18. hodině pomohli s výzdobou sálu.

VRANOVICE – Hospoda uprostřed Vranovic bude v sobotu 25. března od 20 hodin dějištěm hasičského bálu. O doprovod se postará Jíša Band a chybět nebude vzpomínka na kdysi proslulý Diskoton.

LITOHLAVY – Běžecký závod Rozhledny v pohybu má před sebou šestý ročník. Start je v sobotu 25. března na okraji Litohlav. Zápis je v areálu TJ od 9.15 do 10.45 hodin. Nejprve se na trať vydají ti nejmenší (10. hodina) a po nich jsou na programu tři discipliny s cílem na Vršíčku (běh do vrchu od 11.30, intervalový výběh ve 12 a běh do schodů ve 12.30).