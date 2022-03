Radničtí sportovci uvolnili část sokolovny a už v neděli tu ubytovali rodinu se třemi dětmi. „Právě kvůli potomkům ve věku dva, osm a jedenáct let pustili přes hranice i manžela,“ sdělil předseda TJ Lukáš Paleček. Vnímaví obyvatelé města se postarali o postele, povlečení nebo jídlo. Dodali starší televizi, mikrovlnné trouby a zpřístupnili internet. V křídle, kde našli hosté zázemí, jsou k dispozici sprchy, pračka i kuchyně. „Nesmírně skromní Ukrajinci se neubránili slzám. A paní se hned nabízela, že objekt uklidí. Máme tu ještě volné kapacity,“ dodal šéf jednoty.

Kromě toho město Radnice pořádá na podporu Ukrajiny sbírku. Je možné donést spacáky, deky, karimatky, hygienické potřeby, jednorázové rukavice, trvanlivé potraviny, hračky a hry pro děti. V pracovní době do budovy městského úřadu, bývalá spořitelna (dnes od 7 hodin do 15 hodin, dále v souladu s úředními hodinami nebo po domluvě). Po uzavření úřadu budou věci přijímané v sokolovně (úterý od 15 do 20 hodin). Kontaktní osobou je místostarosta František Blovský (735 172 981).

Bleskový průběh měla i charitativní akce v Kamenném Újezdu. Iniciativy se ujali skauti a našli odezvu. Hned dvě osobní auta byla naplněna spacáky, dekami i zdravotnickým materiálem a rychlý byl přesun k ukrajinské hranicí.

Přímo v Rokycanech spojila síly Nitsa Shiman a podnikatelka Hana Zajícová. Právě v jejím showroomu ve Švermově ulici bude možné ode dneška do páteční 18. hodiny odevzdávat hygienické potřeby, zdravotnický materiál, spacáky, deky i trvanlivé potraviny. Nejlépe po předchozí domluvě na telefonu 731 935 132.