Raková - Od čtvrtka 3. února až do dubna pořádá plzeňské studio Quick dance jarní taneční kurzy pro dospělé. Dějištěm bude vždy ve čtvrtek od 20 do 22 hodin sál kulturního domu v Rakové. Na pořadu bude deset lekcí, vždy po dvou hodinách.

Účastníci mohou počítat se zdokonalením tanga, valčíku, samby, rumby, polky, atd. Zápis je realizovaný od ledna. Přes e-mailovou adresu dkounovska@seznam.cz nebo prostřednictvím telefonu 607 208 988.

Ejpovice - Na taneční lekce pro začátečníky i ty pokročilé si troufají i v menších místech okresu. Kromě Rakové jsou to třeba Ejpovice, kde se budou frekventantům opět věnovat Veronika a Tomáš Sedlečtí. Začínají v polovině února, a to jak pro nováčky, tak pro zkušenější dvojice. Vždy v pátek večer (od 18.15 do 19.45 pro benjamínky, od 20 do 21.30 pro zkušenější tandemy). Dějištěm bude sál restaurace U Salcmanů a do pátku 4. února se mohou zájemci hlásit několika způsoby: v sídle úřadu nebo prostřednictvím e-mailu tanecni@sedlecky.info či telefonicky (774 814 892). Pokud jde o program, je ve scénáři obsažen waltz, valčík, polka, tango, rumba, cha-cha, jive, atd.

Rokycany - Kuželkáři z řad ryzích amatérů (přestože někteří z nich mají značné zkušenosti) se chystají na druhé kolo I. ligy neregistrovaných. Uskuteční se ve středu 2. 2. s tímto pořadem: od 17.00 Inpeel – Tři plus dvě, 18.00 Kovostav – Hrádek, 19.00 Bedřich – Rumpold a ve 20 hodin Totalgym – Inzula.

Při premiéře ročníku 2022 se hrálo takto: Tři plus dvě – Hrádek 4:6 (960:1077), Bedřich - Kovostav 8:2 (1068:976) a Inzula – Inpeel 2:8 (1047:1049).