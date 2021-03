"Není to ale jen naše zásluha. Před rokem 1990 se předchůdci postarali o kanalizaci a po osamostatnění obce následovala stavba vodovodu nebo plynofikace Rakové,“ skromně uvádí starosta. V roce 2008 inicioval výstavbu fotbalového hřiště, neboť s tím původním byly dlouhodobé majetkové problémy.

Výkup pozemků, zajištění finančních prostředků, to vše byl běh na dlouhou trať. Podařilo se a roku 2014 byl víceúčelový areál zprovozněn. Dnes se dvěma perfektně udržovanými trávníky, dětským hřištěm, in-line dráhou, zázemím pro hasiče, atd. „Před čtyřmi lety tu pravidelně trénovaly mladé Norky při evropském šampionátu do sedmnácti let. Hostili jsme i reprezentace USA, Spojených arabských emirátů Ruska či Ukrajiny do 18 let a dnes tu kromě domácích kopou o body i dorostenci Viktorie Plzeň,“ připomíná Bůcha. Od roku 2018 se mohou diváci schovat před deštěm pod zastřešenou tribunou

Deník na návštěvě Zdroj: Deník

Raková s 240 obyvateli je polohou na dohled od okresního města ideálním místem k životu. Starousedlíci, ale i noví obyvatelé dbají na dodržování tradic. Posvícení, společné zdobení vánočního stromu, babský bál či velikonoční výšlap pánů kluků před Bílou sobotou.

Pravidelný je novoroční výšlap na vrchol Kotle a pokud to situace umožňovala, byl nesmírně populární babský bál v režii členek Českého Červeného kříže.

Rakové je 702 let

V září 2019 měli dostaveníčko rodáci a přátelé Rakové. Včetně ministra zahraničí Petříčka a lidí, kteří spojili život s vesnicí. Na odbyt šla speciální obrazová publikace a celodenní program vrcholil dlouho po půlnoci. Dorazili i přátelé ze dvou moravských obcí stejného názvu.

Vesnice roku láká

Zmíněné aktivity jsou součástí investiční kolekce. Loni se třeba pokračovalo dokončením objektu hasičského sboru nebo úpravou komunikace v části Do kouta (za milion).

Letos má vedení obce v plánu rekonstrukci rybníčku na návsi a stavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. „Rozměry budou 42 krát 26 metrů a provozovat tu půjde tenis, házenou, badminton nebo basketbal,“ zdůrazňuje starosta.

Raková se i díky tomu prosazuje v krajské části soutěže Vesnice roku. Kromě bronzu v roce 2016 opatruje Bílou a Oranžovou stuhu.