Že je prevence nejdůležitějším krokem k tomu předejít těžkému onemocnění a zachytit jej v časném stádiu, upozorňuje plzeňská Fakultní nemocnice dlouhodobě. A protože dvojnásob to platí o onkologickém onemocnění, vyhlásila Fakultní nemocnice akci nazvanou Nebýt na to sama, zaměřenou na prevenci karcinomu prsu.

Tím v České republice onemocní ročně asi 7200 žen a kolem 1750 jich na toto onemocnění zemře. V Plzeňském a Karlovarském kraji je tato léčba soustředěná do odborných pracovišť FN Plzeň, kde Onkologickou a radioterapeutickou klinikou projde ročně 450 nových pacientek z Plzeňska a 200 z Karlovarska.

„Ale není to jen toto onemocnění, na které jsme se touto akcí soustředili. Například u mužů pro změnu převažuje rakovina plic a prostaty. Zde počty také stále stoupají,“ říká náměstek ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Plzeň profesor Ondřej Topolčan.

Na rakovinu prostaty se zaměřuje celosvětová akce s názvem Movember, která se koná pravidelně v listopadu a během níž si mohou muži nechat nabrat prostatický antigen a nechat si jej vyšetřit.

„Jen v loňském roce si během listopadu nechalo tento test v naší plzeňské Fakultní nemocnici udělat 700 lidí. Jinak bohatě stačí jednou za dva roky. Ale taky záleží na věku, ten kdo má nízký prostatický antigen v sedmdesáti letech, tak tam už je ta pravděpodobnost onemocnění nižší a kontroly nemusí být tak časté. Je také pravda, že karcinom prostaty hodně metastázuje, ale na druhé straně roste relativně pomalu a dá se proto často včas podchytit,“ vysvětluje profesor Topolčan.

Jednoznačné a nezáviděníhodné prvenství si v rámci České republiky drží Plzeňský kraj v onemocnění rakovinou tlustého střeva. Odborníci to přisuzují především našim stravovacím zvyklostem, vzrůstající obezitě a faktorům životního prostředí. Toto onemocnění se dříve týkalo více mužů, kdy byl poměr až pět mužů ku jedné ženě. Nyní je to podle statistik dva ku jedné.

„V západních Čechách máme obecně vyšší výskyt rakoviny a nikdo neví proč. Dříve se to přisuzovalo radonu, ale tím to není. Vévodíme statistikám například i v nádorech ledvin, snad i celosvětově, ale přesný důvod neznáme. Významně stoupají počty nádorů prostaty a také se nám posouvají do mladších kategorií. Ale musím říci, že ta rostoucí četnost má snad i pozitivní informaci. Onemocnění nádorem je přece jen onemocněním vyššího věku a svědčí to tedy i o tom, že se lidé častěji dožívají vyššího stáří a někdy v takové kondici, že jsme je schopni léčit a vyléčit,“ říká přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň profesor Jindřich Fínek. Ten také doporučuje ženám hned od patnácti let věku nejprve pravidelné měsíční samovyšetření a chození na gynekologické prohlídky, od pětačtyřiceti pak mamografický screening. Všem bez rozdílu pak od padesáti let vyšetření stolice nebo kolonoskopii a především nezanedbávat preventivní prohlídky.

V prostorách Onkologické a terapeutické kliniky FN Plzeň se koná také výstava představující třináct hrdinek, do jejichž života zasáhlo onkologické onemocnění, nevzdaly se a po měsících léčby se vrátily zpátky do života. Výstava s názvem Nebýt na to sama bude ve FN Plzeň k vidění do 25. září 2023.