„Mysleli jsme na bronzového raka, který by byl dominantou tryskajícího zařízení. Jenže půl milionu byl moc. Narodil se nerezový korýš a včetně podstavce stál něco přes sto tisíc,“ dodal Bůcha. O dokončovací práce se postarala část obyvatel Rakové, která si nenechala ujít slavnostní zprovoznění. S vlajkou České republiky a vidinou tryskající vody denně od 7 do 19 hodin i nočním osvětlením hladiny.

Původním účelem byla požární nádrž. Jenže zarostlá divokou zelení a ze dna rezervoáru byly vyvezené dva nákladní vozy plné bahna. „Zkusili jsme to změnit a první operací byla žádost ke krajskému úřadu o dotaci. Povedlo se, neboť jsme obdrželi 350 tisíc a zhruba stejnou částku jsme investovali z obecní kasy,“ konstatoval starosta František Bůcha.

