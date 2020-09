Uprostřed příštího týdne jednají zastupitelé obce. Mimo jiné zhodnotí pořady pro své občany i pro přespolní.

Den Rakové | Foto: Deník / Václav Havránek

„Začátkem července se pouť v klasickém stylu konat nemohla. Počkali jsme do září a snad to domácím i hostům vynahradili,“ konstatoval po náročném Dnu Rakové starosta František Bůcha. Dorazili muzikanti ze skupin Kečup a Olympic revival, na své si přišli ti nejmenší a fotbalisté TJ Sokol se připojili ziskem tří bodů ze zápasu krajské 1. B třídy. Tři dny na to byl areál dějištěm Zaměstnanecké ligy Rokycanského deníku. Turnaje osmi družstev, jimž se prostředí i pohostinnost patriotů vesnice náramně zamlouvala.