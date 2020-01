S náležitým předstihem se rodil nový jízdní řád Českých drah. V regionu vznikal pod křídly společnosti POVED a s připomínkami obcí i pasažérů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Ke konci roku 2018 to bylo mnohem náročnější. Se zprovozněním tunelu u Ejpovic byla část autobusů zrušena a třeba lidé ze Strašicka se s tím smiřovali těžce. Nyní je situace o poznání klidnější,“ uvedl specialista zmíněné firmy Pavel Purkart. Na páteřní trati mezi Prahou a Plzní, kdy v Rokycanech zastavují zpravidla rychlíky do Klatov, nedošlo k dramatickým kotrmelcům. Vyřešen je mimo jiné ranní přípoj osobního vlaku z Radnicka do okresního města, což byl mimochodem jeden z podnětů cestujících, realizovaný v nynějším grafikonu.