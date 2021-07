Odmalička se točila kolem pečení, ale před čtyřmi lety se do něj pustila naplno. Teď Ludmila Fliegelová z Domažlic udělá stovky perníčků s chodskými motivy za měsíc a práce jí stále přibývá. Osvědčené rodinné recepty, rady, zkušenosti i vychytávky chce předat ostatním, a tak plánuje vydat knihu.

Ludmila Fliegelová se do pečení perníčků s chodskými motivy naplno pustila před čtyřmi lety. Řemeslu se však naučila od své babičky. Rodinné recepty, rady i vychytávky chce rodačka z Domažlic vydat knižně. | Foto: Archiv L. Fliegelové

Do tajů cukrařiny ji zasvětily babička Marie Navrátilová i maminka Ludmila Fidrantová. „Původně to nevypadalo, že bych štafetu převzala. Když babička ukončila živnost, kterou měla na pečení koláčů a perníčků, bylo mi to najednou líto. Rozhodla jsem se v tradici pokračovat, ale vybrala jsem si jenom perníčky,“ nastínila šestačtyřicetiletá rodačka z Domažlic.