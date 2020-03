O zrušených spojích na páteřní tratí mezi Rokycany a Plzní jsme už informovali. Připomínáme, že kromě tří párů rychlíků zmizely z grafikonu některé osobní vlaky. V ranní a odpolední špičce ovšem zůstal zachovaný zhruba půlhodinový interval včetně přípojů na lokální tratě do Radnic nebo do Příkosic. Právě těmto vedlejším úsekům se věnujeme podrobněji.

Rokycany – Příkosice (č. 175): část souprav nepojede následujících čtrnáct dnů vůbec nebo s redukcí jen na pracovní dny.

Zrušeno: víkendový noční spoj z Rokycan (0.59) do Mirošova (1.11 hodin).

Dále ranní vlak z Mirošova (4.44) do Rokycan a z Příkosic (6.38) také do Rokycan.

Odpoledne nepojede souprava z Mirošova (14.44) do okresního města.

V opačném směru nepojedou na jih vlaky v 5.58, 13.58 a 15.58 hodin).

Jen v pracovních dnech: z Rokycan (9.39) do Mirošova a z Rokycan (17.34 do Příkosic). V opačném směru pouze od pondělí do pátku pojedou vlaky z Mirošova (10.06) a z Příkosic v 18.02 hodin.

Úprava času: večerní spoj vyjede z Rokycan v 19.44 hodin.

Plzeň – Radnice (č. 176): zde komplikuje situaci dnešní a zítřejší výluka. Důležitá spojení z Plzně do Radnic a opačně jsou zachovaná.

Zrušeno: z Plzně do Chrástu a zpět nepojede několik spojů, které jsou nahrazené autobusy.