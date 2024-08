Způsobilo to Bezdružické parní léto, které nabídne nevšední podívanou. Oba volné dny jezdí v úseku mezi Bezdružicemi, Konstantinovými Lázněmi a Kokašicemi historický vlak s parní lokomotivou Kafemlejnek, který v sobotu doplní ještě jízdy motoráčku Hurvínku.

„Železnice v regionu se ale mílovými kroky posouvá dál, a proto ve spolupráci s Plzeňským krajem nasadíme na vybrané úseky pravidelné moderní vlaky RegioFoxy. Pro cestující půjde takříkajíc o první ochutnávku těchto vlaků na trati s označením 176. Nicméně mám pro ně dobrou zprávu, protože od prosince letošního roku počítáme s nasazením RegioFoxů v běžném provozu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. Do začátku nového grafikonu by do Plzeňského kraje mělo být dodáno 10 RegioFoxů.

Zájemci o jízdu mají během víkendu několik příležitostí. V sobotu i v neděli se představí RegioFofy alias Lišky na pravidelných vlacích s odjezdy z Bezdružic v 9:56, 12:01, 14:01 a 18:01. V opačném směru s odjezdy z Radnic v 7.36, 9.36, 11.36, 15.37 a 17.37 hodin a s příjezdy do Bezdružic v 9:52, 11:52, 13:57, 17:52 a 19:52. Na většině vlaků pojede RegioFox v trase Bezdružice – Pňovany – Plzeň – Radnice a zpět, vlak Os 27313 s odjezdem z Bezdružic v 18:01 bude nasazen jen do Plzně.