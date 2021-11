Kromě toho, že do gastroprovozů mohou pouze očkovaní lidé, hospodští ztrácí další z relativních jistot - příjmy z vánočních večírků. Firmy kvůli covidové situaci ruší už mnohdy dlouhé měsíce dopředu zabukované termíny,

"Prozatím u nás zrušily vánoční večírky tři firmy," potvrdila Deníku provozovatelka restaurace a kaváren v Tachově Michaela Dvořáková. "Naše podniky nejsou kapacitně tak velké, můžeme dělat akce do padesáti lidí, ale i tak to pro nás bude citelné," dodala.

Jak dále uvedla, z důvodů, proč firmy vánoční posezení pro svoje zaměstnance ruší, jsou na prvním místě obavy z možné vyšší nemocnosti. "Mají strach, aby nebyla ohrožena výroba, proto raději vedlejší aktivity podobného druhu ruší," uvedla Dvořáková.

Jednou z firem, která vánoční večírek pro svoje zaměstnance zrušila, je stříbrský výrobce topných těles Kermi. Patří k největším zaměstnavatelům v regionu. "My jsme vánoční večírek zrušili také loni," řekl Deníku jednatel firmy Petr Holeček.

Protože Kermi je velká firma, nevyužívá služeb restaurace. "Vánoční večírek děláme přibližně pro šest set lidí a vždycky kvůli tomu vyklidíme a uzpůsobíme jednu halu. Pro občerstvení vždy využíváme cateringovou firmu," dodal jednatel s tím, že kvůli riziku vyplývajícímu z epidemiologické situace firma letos neuspořádala ani den otevřených dveří.

Škoda Transportation s předstihem zrušila plánovaná posezení svých zaměstnanců na všech úrovních. "Nynější období takovým hromadným akcím nepřeje a platí to i pro naše partnery v celé republice," vyjádřil se za společnost mluvčí Jan Švehla.

Ani rokycanská firma Rumpold-R nepočítá se setkáním pracovníků. "Byl by to obrovský risk. Zkusíme s lidmi posedět individuálně, jenže zatím je i to ve hvězdách," sdělil představitel společnosti Pavel Černý.

Rovněž ve firmě Borgers, což je na Rokycansku nejvýznamnější zaměstnavatel, přijímají výrazná opatření: "Nárůst nemocných v Plzeňském kraji je značný a nevyhnul se ani naší společnosti. Rušíme uvažovaná posezení po pracovní době a také během směn omezujeme mítinky jen na co nejkratší dobu. Včetně využití home office a střídání pracovníků, aby se potkávali minimálně nebo vůbec. Kdo dál trvá na večírcích, si počíná značně neuváženě," má jasno personalistka Marta Párová. Věří, že až se situace uklidní, setkají se zaměstnanci včetně rodinných příslušníků během letních měsíců.