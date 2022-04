Ve Volduchách to není o moc lepší. Potvrzuje to místostarosta obce Pavel Šnajdr: „Silnice od nás na Svojkovice je maximálně zatížena kvůli rekonstrukci bývalého mezinárodního tahu na Holoubkov. A je to znát na jejím povrchu.“ Ještě horší je to s úzkou cestou ke kempům v Habru a dál na Těškov. Přitom se tu pohybují i kamiony a jejich míjení bývá dramatickým bojem o centimetry. Až se zpožděním úřady zareagovaly a těžkotonážní stroje sem mají vjezd zakázaný.