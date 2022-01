Doplnila ale, že v případě, že nemocnost řidičů bude ve výši patnácti procent, začnou dopravní podniky postupně omezovat spoje, které mají již nyní vytipované. "U dvacetiprocentní hranice nemocných bychom přešli na prázdninový provoz," poznamenala.

Také společnost Arriva, která v Plzeňském kraji provozuje autobusovou dopravu, se potýká s nemocností řidičů. "Ve stavu nemocných máme aktuálně deset procent řidičů, situace se však každý den mění," řekl Deníku mluvčí Arrivy Jan Holub s tím, že společnost zatím k omezení spojů přistoupit nemusela. "Operativně ale pracujeme s plánováním směn a dovolených i povoláváním brigádníků. V předchozích letech nebyla situace tak napjatá, protože kvůli dlouhodobému uzavření škol jsme jezdili v prázdninovém režimu a ten není na počty řidičů tak náročný," konstatoval mluvčí.

Omezování spojů v souvislosti s omikronem v Plzeňském kraji neřeší ani České dráhy (ČD). "V současnosti máme dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou připraveni zastoupit nemocné či v karanténě. Aktuálně evidujeme více než tři stovky covid pozitivních zaměstnanců, počet zaměstnanců v karanténě zhruba poloviční. Celkový počet lidí v pracovní neschopnosti z různých důvodů je kolem 1100 ze skoro 14 tisíc zaměstnanců," zhodnotil mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Kubát zdůraznil, že ČD mají připravený pandemický plán, podle kterého budou postupovat v případě, že dojde kvůli omikronu k vysokému růstu počtu nemocných. "Tato opatření by se týkala jak vlakových spojů, tak organizace údržby vozidel a dalších činností.

I v případě, že onemocní zhruba 1500 provozních zaměstnanců z necelých 11 tisíc, jsme schopní zajistit vlakovou dopravu ve stávajícím rozsahu s naprosto minimálními omezeními," popsal.

Pokud by však bylo zaměstnanců nemocných více, dráhy by musely začít redukovat. "V první fázi by šlo o snížení počtu vlakového doprovodu na jednotlivých spojích, dále bychom omezili komerčních spoje, došlo by k prodloužení taktu u závazkových dálkových spojů a v krajním případě pak k omezení regionální dopravy. Naší snahou bude udržet maximum spojů a to především těch, které zajišťují přepravu lidí do práce, do škol, k lékaři a podobně," uzavřel Kubát.