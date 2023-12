Motorizované obyvatele i návštěvníky města čeká výrazná dopravní komplikace. Souvisí s rekonstrukcí Jiráskovy ulice a po čtvrtečních spíše kosmetických omezeních jsou výraznější redukce provozu přichystané na pátek a hlavně sobotu 16. prosince.

Rekonstrukce Jiráskovy ulice v Rokycanech, květen 2023. | Video: Deník/Václav Havránek

Zhotovitel, jímž je společnost PORR, v minulém víkendu asfaltoval úsek od vjezdu do Billy ke kruhovému objezdu do ulice Josefa Růžičky. „Nyní zbývá položit asfalt od křižovatky ulic Jiráskova a Svazu bojovníků za svobodu po odbočení k Bille a dále úsek od kruhového objezdu Jiráskovy ulice s ulicí Josefa Růžičky k mostu směrem do Pražské ulice,“ sdělila mluvčí úřadu Adriana Jarošová. Doporučení je pro řidiče jasné: vyhnout se Jiráskově ulici a využít Šťáhlavskou. Uzavřen bude totiž i výjezd z ulice Svazu bojovníků za svobodu od ulice Josefa Knihy do Jiráskovy ulice.

Ve čtvrtek 14. prosince byl od vjezdu k Bille k ulici Svazu bojovníků za svobodu zachován provoz jedním pruhem.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

V pátek se ale pokládá ložná vrstva v Pražské ulici směrem k mostu a doprava za kruhovým objezdem v Jiráskově ulici bude řízena semafory. S uzavřením výjezdu z kruhového objezdu do centra. Příjezd na Masarykovo náměstí je možný Gottliebovou ulicí, výjezd je ulicí Míru.

Od Billy k ulici Svazu bojovníků za svobodu bude položena druhá polovina ložné vrstvy, průjezd bude zachován.

Nejsložitějším dnem je sobota. Dojde k úplné uzavírce Jiráskovy ulice od křižovatky s ulicí Svazu bojovníků za svobodu k vjezdu do Billy (kompletní pokládka asfaltu). V Pražské ulici se dokončí druhá polovina vozovky a průjezd okružní křižovatkou bude řízen semafory s tím, že výjezd na náměstí bude uzavřen.

Jiráskova ulice bude od kruhového objezdu u Střelnice k soudu slepá. Frekventovaná komunikace zůstane od neděle jednosměrná, pouze od kruhového objezdu u Střelnice ke křižovatce ulic Jiráskova a Palackého je obousměrný provoz.

Autobusové linky pojedou po objízdné trase s náhradní zastávkou v Soukenické ulici (do neděle 17. prosince).

Od pondělí 18. prosince do 1. ledna jsou stavební práce přerušeny.