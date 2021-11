Řidičům zase tečou nervy kolem Rokycan

Komplikovaný je od dálnice a také od Ejpovic vjezd do Rokycan. Na svědomí to má oprava frekventovaných cest, do níž se silničáři pustili během pondělka. Po frézování vozovky, především v čase dopravní špičky, se zde tvoří dlouhé kolony aut s nervozními motoristy.

Uzavírka kvůli opravě silnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Po nedávném dlouhodobém omezení na okresním úseku dálnice dálnice jde o další nepříjemnost. Zejména, když se rekonstruuje povrch komunikace u Ejpovic. Byla zvolena jako objízdná trasa při opravě dálnice, a to v úseku od sjezdu z přivaděče od Plzně až na hranici obce. Silnice bude v celé šířce odfrézovaná s následným položením vrstvy asfaltu. Oprava rokycanského Žďáru vrcholí Stále uzavřený je pak průtah Svojkovicemi. Zde se alespoň pokládá asfaltový koberec, takže plánovaný finiš 31. 12. bude asi uspíšen.