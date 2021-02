Letopočet 2020 (pátý rok otužilecké tradice v Holoubkově) se nesl ve znamení velkých změn a nečekaných zvratů. Vše začalo již v roce 2019, kdy jsme se vyburcovali k aktivitě a začali se hromadně (obvykle nás bylo pět) účastnit závodů v blízkém i lehce vzdáleném okolí. Korunu našemu snažení vždy nasadila Radka Hodinová, která prostě neumí prohrávat, takže na nás při vyhlašování vítězů pokaždé shlížela z nejvyššího stupně na bedně. Štěpánka Rejzková pak obvykle obsadila třetí příčku. Jirka Rejzek s Luďkem Lázničkou zase zdolávali delší úseky a samozřejmě také se slušnými výsledky. No, a já jsem si plavala spíš jen tak pro radost, a tak trochu pro přežití. Výhodou ale bylo, že tímto způsobem plave v ledové vodě spousta lidí a já jsem přece jen trochu infikovaná soutěživostí od holek, takže jsem nakonec skončila třeba šestá. Tím pádem se náš malý klub ve výsledkové tabulce ČP rozhodně neztrácí.

Nicméně abychom to vzali chronologicky: 11. ledna se odehrály závody v Krašovicích. Výsledky odpovídaly tomu, co jsem psala v úvodu, jen je tedy třeba zmínit, že Radka narazila na 250 metrů dlouhé trati v zápalu boje do ledové kry a rozrazila si čelo. To jí však nezabránilo v tom, aby vyhrála. Štěpánka skončila třetí, já šestá a Jirka s Luďkem pokořili mezi prvními 500 m. Dalším větším závodem byly Branické ledy, kde jsme už se Štěpánkou a Luďkem plavali půl kilometru (a Štěpka byla navíc zase třetí). Jirka nás všechny překonal a dal si rovnou 750 metrů. Radka se akorát vracela z leteckého výletu do tropů, tak jen shůry kontrolovala, zda máme při plavání fajfky. Naší pětičlennou skvadru tentokrát skvěle doplnila Alena Gärtnerová.

Úspěchy v soutěžích nás utvrdily v tom, že náš klub má nade vší pochybnost před sebou zářnou budoucnost, a na to konto jsme se rozhodli uspořádat vlastní závody v Holoubkově. Protože jsme měli jasný záměr, osud nám nahrál a dorazila k nám zpráva, že se uvolnil jeden termín v Českém poháru v zimním plavání. V náhlém hnutí mysli jsme si řekli, že určitě stihneme do 21. března, tedy přibližně za šest týdnů, zařídit vše, co jiní připravují měsíce. Nějakým zázrakem se nám podařilo o tom přesvědčit i členy komise STK (ne, nejedná se o stanici technické kontroly), která schválila propozice. Na tomto místě se sluší velmi poděkovat obci Holoubkov (jmenovitě Lukášovi Fišerovi a Standovi Kurdíkovi), společnosti Weiler a dalším sponzorům, kteří nás podpořili. Zvláštní díky patří také místním velitelům rybářů, Jirkovi Panošovi a Pavlovi Kouřimovi, kteří nám svou invencí usnadnili spoustu organizačních věcí. Je třeba zmínit také to, že nespornou výhodou jsou při pořádání plaveckých závodů hasiči v oddíle, kteří zvládnou ledasco zařídit a vykonat. A samozřejmě nelze zapomenout na našeho milého mecenáše, který byl ochoten nám pro účely závodů zapůjčit celý rybník.

Vše bylo na dobré cestě. Navíc jsme se na závodech v Podolí, kam jsme se vypravily jen v trojici Radka, Štěpánka a já, utvrdily, že sláva našeho klubu sahá za hranice kraje. V Podolí Radka s náskokem vyhrála závod na 500 m, Štěpánka mezi profíky dosáhla slušného výsledku, který jsem teď zapomněla, a já jsem vyhrála ve své dráze prvních od konce.

Následující den Jirka Rejzek s Pavlem Wirthem připravili s nasazením života bójky na naše závody v Holoubkově, abychom získali nějaký manipulační prostor. A pak přišel covid a konec. Nejdříve jsme se snažili závody různě oklešťovat, ale nakonec přišly fatální zákazy a my se raději nescházeli ani na společné plavání. Restrikce se uvolnily ještě před dnem dětí, takže jsme se mohli blýsknout a vyřádit alespoň na suchu v lese při bojovce.

Ale abych report nezakončila nějak negativně. V roce 2020 se naše řady rozrostly o další omladinu, Aničku Kubínovou, Kačku Rejzkovou a Toma Prachaře (uvádím v abecedním pořadí, takže je to věcí náhody, že svou ratolest zmiňuji na prvním místě), kteří se již mohou nazývat ledovými plavci, protože zvládají třístupňovou vodu. Přidal se k nám také Jára Hodina. Manžel Radky zatím ještě pořád „leze do vody“ s nadšením. Dobrou zprávou je to, že jsme na rok 2021 dostali jeden z únorových termínů v ČP v zimním plavání. Měl se konat 27. února, ale aktuální opatření tomu nepřejí…

Klára Kubínová Formánková, předsedkyně klubu ROH