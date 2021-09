Projekt modernizace nezahrnuje přesuny lékárny a transfuzního oddělení ze současných prostor mimo hlavní budovu. Lékárna i nadále zůstane u vstupu do areálu. Novinkou ovšem bude zastřešení chodníku mezi lékárnou a nemocnicí. Nemění se ani transfuzní oddělení, ovšem dárci se dočkají lepšího parkování. Modernizace totiž počítá se stržením některých starších staveb, které jsou minimálně využívané a chátrají. Místo nich vznikne zčásti jedna z věží a zčásti je zaplní parkoviště pro personál i dárce krve.

Nemocniční komplex bude i nadále uspořádán ve tvaru písmene H, kdy v přední části budou i nadále umístěny ambulance a administrativa. Novinkou budou dvě čtyřpodlažní věže na koncích křídel ambulantního traktu, které vzniknou právě kvůli navýšení kapacit hned v první etapě. Ve druhé etapě se do nich přesune stávající ambulantní péče a začne modernizace prostoru mezi nimi. Do ambulantního traktu se po dokončení druhé etapy přesunou i ambulance z jiných částí budovy. „Studie popisuje velmi detailně rozmístění a dispozice jednotlivých místností v celém traktu od kanceláří přes čekárny až po samotné ambulance, vyšetřovny či zákrokové sálky i ambulantní část rehabilitačního oddělení. Už přesně víme, kde budou ambulance konkrétních odborností. Prostory se totiž přímo přizpůsobují jejich potřebám,“ vysvětluje předseda představenstva Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma.

