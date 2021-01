/FOTO/ Zdravotníkům z rokycanské nemocnice se podařilo vyřešit problém s lahvičkami s vakcínou proti nemoci covid-19, které nedržely v předepsané poloze.

Rokycanská nemocnice vyřešila problém s nestabilní vakcínou, má držáky z 3D tiskárny. | Foto: Foto: NPK

Lahvičky jsou velké zhruba tři centimetry a široké necelé dva centimetry. Při manipulaci v chladicím boxu jsou tedy relativně nestabilní, přičemž by ale měly být až do zužitkování ve vertikální poloze. Očkovací týmy proto často řeší způsob, jak nestabilní lahvičky s vakcínou přepravovat a skladovat v různém množství. Rokycanská nemocnice se proto spojila s Centrem informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Pracovníci univerzitních laboratoří IoT (Internet of Things) pomohli navrhnout a vyrobili první prototypy pořadačů lahviček na 3D tiskárnách. Pořadače mají tvar pláství a vejde se do nich až 12 lahviček, tedy až 72 dávek vakcíny. Poslední verzi vložili programátoři i na weby, aby si pořadníky mohli vytisknout i další vakcinační centra.