Rokycanská sokolovna patří panenkám

Tradice hraček je v okresním městě spojená s továrnou Hamiro. Také jeho bývalí zaměstnanci jsou s dalšími zájemci zítra i v neděli zváni do restaurace sokolovny v Jiráskově ulici. V sobotu od 10 do 18 a další den od deseti do patnácti hodin.

Koná se tu obří expozice panenek. Těch historických i retro, kočárků, hraček a medvídků, nábytku, atd. Návštěvníci mohou počítat s bohatou tombolou, prodejem panenek nebo upomínkových předmětů. Zároveň jim odbornice ze spolku Milovníci panenek poradí, zda doma neopatrují skutečné poklady.