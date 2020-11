Bez zpěvu a s ním se zákazem organizovaného pohybu. Taková je realita nouzového stavu i na Rokycansku. Krytá i venkovní sportoviště zůstávají zavřená.

Výjimkou není zimní stadion. „Fungujeme v udržovacím režimu. Tedy s chlazením na minimum bez výjezdu rolby,“ potvrdil vedoucí Petr Šindelář. Rozpustit ledové zrcadlo by v zimě bylo podle jeho slov technologicky hodně složité: „Zatímco v létě se voda z betonové plochy přirozeně odpaří, teď by tady zůstala a při obnovení ledu by nadělala značné potíže.“ Finančně není režie až tak náročná, ale přesto se Šindelář přimlouvá za obnovení tréninků i násilně přerušených mistrovských bojů.