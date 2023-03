Rokycanské děti z mateřinky Pohádka vhodily Moranu do řeky Klabavy

Venku vládne březen a my se všichni tralala, chystáme už do jara. Jenom paní Zimě se ještě odejít pryč nechce. Plíží se v noci kolem vrat, scvrklá, ošklivá, zimomřivá babice, která už by spíše potřebovala odpočinek, ale ona ne a ne se dobrovolně vzdát.

Symbol odcházející, ale stále se bránící zimy, skončil v řece Klabavě | Foto: Deník/Václav Havránek