Zcela nový koncept efektivně propojuje studenty učitelských oborů, akademické pracovníky pedagogického zaměření a zkušené učitele z vybraných škol.

Studentům učitelských oborů projekt přináší možnost poznat vzdělávací proces komplexně a důkladně. Praxe budou probíhat po celou dobu navazujícího magisterského studia, vždy jeden den v týdnu. Praktikant se zapojí se nejen do výuky, ale i do každodenního provozu školy, bude se účastnit projektových dnů, výletů a exkurzí i pedagogických rad. „Student bude nejprve docházet na náslechy, postupně se začne zapojovat do výuky, asistovat učiteli a nakonec si vyzkouší i samostatné vedení hodiny. Po celou dobu má možnost konzultovat svou práci se zkušenými pedagogy z praxe i se svými vyučujícími z fakulty,“ dodává Drechslerová.

Špičák mezi svátky nabídne večerní lyžování, na sjezdovkách je půl metru sněhu

Projekt bude přínosem i pro učitele z praxe. Kvůli pravidelnému kontaktu s mladými lidmi, kteří mají zájem o vzdělávání, mohou se jimi inspirovat a případně je oslovit s nabídkou další spolupráce.

Pro učitele rokycanského gymnázia není součinnost s vysokými školami novinkou. Kromě fakulty pedagogiky ZČU spolupracují také s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (i zde je Gymnázium a SOŠ Rokycany začleněno do sítě fakultních škol) a s fakultou aplikovaných věd ZČU Plzeň.