Verdikt rokycanských radních dostal konkrétní podobu. V létě jim došla trpělivost s nepořádkem kolem holobytů na okraji města. Rozhodli, že zhruba čtyřicítce lidí tu smlouvy neobnoví a nejsou ani povinni shánět náhradní variantu.

Rokycanské holobyty jsou prázdné. Výjimkou je jediná rodina, která má zažádáno o byt. | Foto: Deník/Václav Havránek

Nyní už téměř všichni nájemníci objekt opustili. Loučili se stylově a nepořádek, který po sobě zanechali, je na několik kontejnerů. „“Já to chci uklidit alespoň před vchodem. Ale za barákem, na to sílu nemám,“ přiznala Nataša Malíková. S manželem Janem jsou poslední, kdo tu ještě mají střechu nad hlavou. S tím, že jsou bez dluhů, měsíčně hradí 1500 korun a právě včera prý podali žádost o byt na sociálním odboru městského úřadu. Jejich bývalí spoluobyvatelé a šlo o rozvětvené rodinné klany Žigových či Horvátových, se prý přemístili do Sokolova a do Kralovic.