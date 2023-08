Rokycanské koupaliště vzali plavci útokem také v horkém úterním dopoledni. Dorazili sem však i návštěvníci v policejních uniformách v rámci preventivních akcí Bezpečné prázdniny i Bezpečně u vody.

Koupaliště v Rokycanech | Video: Deník/Václav Havránek

Akce, která se koná osmým rokem, byla určena především dětem a s kluci i dívky od šestnácti do osmnácti let se tu seznamovali s podmínkami přijetí do policejního sboru. „Právě pro ně máme připravené náborové discipliny. Prověrku fyzické připravenosti a obratnosti,“ uvedla policejní preventistka Hana Kroftová.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

U stánku, schovaného ve stínu stromů, bylo plno už od desáté hodiny. Malí zájemci si na kole štěstí a po zodpovězení několika záludných otázek mohli vybrat zápisníček, peněženku do vody nebo klíčenku. Rodičům pak byly určené informace, týkající se dohledu nad neplavci, použití vest či rukávků a pohybu v bezpečné hloubce. Nechyběly ani poznatky o zabezpečení cenných předmětů, s nimiž občas lidé k vodě vyrážejí.

Osmý ročník preventivní akceí potrvá do září. Nejen na koupalištích, ale také na přehradách, řekách a dalších tocích.

Kouzlo hrádeckých železáren ocenil i držitel filmového Oscara

Vodní plocha v Rokycanech se v průběhu dne zaplnila stovkami hostů. Radost z toho měli i provozovatelé stánků s občerstvením a pochopitelně i vedení Správy sportovních zařízení města. První polovina srpna totiž vyzněla teplotně podprůměrně a odpovídal tomu minimální zájem návštěvníků.