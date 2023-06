První červnový den je zde. A s ním se otevírá nová sezona proslulého přírodního koupaliště na okraji Rokycan. Letos s řadou změn.

Areál v okresním městě je ve vedrech obležený | Foto: Deník/Václav Havránek

Návštěvníci pocítí především dražší vstupné. „Celodenní pro dospělého je rovných sto 100 korun. Zlevněné 80 korun a děti do šesti let mohou do areálu zdarma. Rodinné vstupné, tedy dva dospělí a dvě děti, vyjde na 280 korun,“ sděluje mluvčí městského úřadu Adriana Jarošová. Poprvé ale lze zmíněné sazby uhradit platebními kartami, dosud to šlo jen hotově nebo na permanentku. Rovněž vratné kelímky u stánků by měly být vítanou inovací. „Chceme snížit množství plastového odpadu a jít ekologičtější cestou,“ zdůrazňuje starosta Tomáš Rada,

Příprava začala v dubnu. Obří plocha, která pojme 24 tisíc kubických metrů vody ze sousední Klabavy, napouštěla dnem i nocí od 21. 4. „Končili jsme po třech týdnech. Přesněji 12. května a čerpadla byla vypnuta pouze jeden den kvůli kalné vodě po deštích. Hodinový průtok čerpadla byl 43 kubíků. Pokud jde o úpravy, v květnu jsme ošetřili dřevěné prvky na koupališti, jako jsou lavičky, kabiny a pergoly. Významným krokem je rovněž kompletní vyčištění betonového dna koupaliště. Museli jsme vyčistit místo jímání vody z Klabavy nad soutokem s Holoubkovským potokem a namontovat sací čerpadlo, odkud je voda čerpána do akumulačních jímek přes dva filtry. Dětské brouzdaliště bylo napuštěno v závěru května po vyčištění a namontování čerpadel na herní prvky,“ odtajňuje data vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany Jaroslav Moravec.

Koupaliště se řadí na západě Čech k těm nejvyhledávanějším. Má rozlohu dvanáct tisíc metrů čtverečních, čímž je druhé největší v České republice. Teplejší počasí nyní nahrává plavcům, kteří mohou počítat s teplotou vody kolem 22 stupňů.

V červnu bude otevřeno v pondělí až pátek od 10 do 20 hodin a o víkendech 9 až 20 hodin, v červenci a srpnu celý týden od 9 do 20 hodin. .