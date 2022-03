Mamutí akcí Krasobruslařského klubu Rokycany se stal šestý ročník soutěže na ploše zimního stadionu. Představilo se tu 160 mladých sportovců a domácí vytáhli do boje s 27 zástupci. V početné konkurenci Rokycanského ostří se rozhodně neztratili a hned osm děvčat vyskočilo na medailové stupínky!

Šestý ročník Rokycanského ostří oslovil 160 mladých sportovců. | Foto: Deník/Václav Havránek

Přípravka mini: 8. Natálie Vostřáková, 17. Marie Drobná, 22. Anežka Pichlíková.

Přípravka střední: 6. Zuzana Novotná.

Přípravka bez omezení věku: 10. Zuzana Novotná, 13. Dominika Kesnerová, 22. Beáta Kůtová.

Nováčci starší C: 2. Anna Stašková.

Žačky nejmladší B: 1. Sára Kozáková.

Žačky nejmladší C: 2. Sofie Paulová, 7. Lilien Röhl, 8. Magdaléna Radová, 12. Julie Kuníková.

Žačky mladší B: 6. Tereza Nečesalová, 12. Tereza Mašková.

Žačky mladší C: 2. Sofie Živná, 4. Daniela Tycová, 11. Evelyn Röhl.

Žačky B: 3. Natálie Kozáková, 8. Rozálie Benešová, 9. Anežka Nečesalová, 11. Anna Uherská.

Žačky C: 2. Zora Pichlíková, 4. Aneta Papežová, 7. Radka Mezerová.

Juniorky B: 2. Julija Chernetská Julija.

Adult A: 1. Veronika Vondrová.