Tři děvčata si z dvaceti pokrmů vylosovala jeden, jemuž se celé dopoledne věnovala. „Samostatně, protože ve třetím ročníku už jim nikdo pomoci nemůže,“ zdůraznil Lukáš Kfelíř za odborný dohled. Na jídelníčku se tak objevilo maminčino kuře, králík na paprice s těstovinami a španělský ptáček s rýží. Dívky musely připravit minimálně deset porcí a bylo znát, že jsou v moderně vybavené kuchyni jako doma. „Snad to bude chutnat,“ usmívala se optimisticky Míša Poustková z Radnic, která se však po dokončení školy přemístí do jižních Čech. To Jitka Sochorová by ráda zkusila dvouletou nástavbu se širším uplatněním. Třetí do party byla Nikola Králová a pro skupinku hektické úterý nekončilo položením vařečky. V rámci samostatné práce byla dalším úkolem příprava slavnostně prostřeného stolu včetně obhajoby svých představ. Dovednostní úkol obnášel ve finále flambování, degustaci vín nebo obsluhování návštěvníků pomyslné restaurace. Dnes pokračuje další parta v odvětví, o které je nyní na trhu práce obrovská poptávka.