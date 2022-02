Muzeum: Před pár dny uplynulo osmdesát let od úmrtí Bohuslava Horáka. pedagoga, starosty Rokycanovy župy ČOS a také odbojáře, který kvůli svému statečnému postoji po březnu 1939 nepřežil útrapy fašistického běsnění.

Po jedné z významných osobností Rokycan je pojmenované muzeum v centru města. Nyní zve na tři expozice a také v obou víkendových dnech jsou zpřístupněné od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. V hlavní budově za kostelem jde o výstavy Z Trevisa do Brtnice – Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v rokycanském archivu a v malém sále o Přírodu v pohybu.

Síň v ulici Josefa Knihy je pak dějištěm přehlídky Sokol na Rokycansku

Rokycanští platí za odpad nadále 600 korun

Zimní stadion: Příští týden mají školáci na Rokycansku prázdniny. Především pro ně přichystalo vedení zimního stadionu pravidelné rekreační bruslení. Od pondělí do pátku vždy od 10.30 do 12 hodin a po sobotní přestávce v neděli (17 – 18.30).

Lávka na Pátku: Přes dva měsíce už komplikuje lidem život uzavření frekventované lávky na Pátku. Představitelé města kvůli jejímu havarijnímu stavu oslovili projektanty mostních konstrukcí s objednávkou projektové dokumentace. „Řešení jsou dvě. Jedno uvažuje se zhotovením provizorní mostovky na stávající lávce. Jde o levnější variantu i jednodušší řešení z časového hlediska, ovšem s omezenou dobou životnosti. Druhý návrh je finančně i časově náročnější. Předpokládá realizaci nové mostovky na stávající konstrukci,“ uvedl místostarosta Jan Šašek.