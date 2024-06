Zdroj: Deník/Václav Havránek

Byli tu fotbalisté, házenkáři, basketbalisté, lukostřelci, mistři bojových umění, atd. Ale nejen to. Dopoledne se především školáci zapojili do několika atraktivních projektů. Lezli na stěnu, vyzkoušeli si akrobatický parkour a do vody je lákal skimboard. Nechyběla ani prezentace Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR), zastřešující významnou část spolků.

Roadshow Sportmanie je předzvěstí hlavní akce, která se koná v polovině srpna v Plzni. Kromě Rokycan zavítá do Klatov, Domažlic a Tachova.