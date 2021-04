Náležitě připraveni byli v pondělí ráno pedagogové rokycanských základních škol na malé svěřence.

DEZINFEKČNÍ KOMANDO

V ulici Míru neproklouzla tříčlenné skupince učitelů s dezinfekčními roztoky v rukou ani myš. Číhali na ně hned za vstupními dveřmi. „Dospělí mají zpravidla rukavice. Pokud ne, musí se rovněž podrobit nástřiku,“ nesmlouvavě hlásila odbavující sestava. Kluci a děvčata se pak rychle přezuli a spěchali do označených tříd kvůli povinnému testování.

ULICE MÍRU BYLA ČISTÁ

V přípravné třídě se podle našeho bleskového průzkumu těšilo na klasickou výuku všech deset předškoláčků. Milena Palusková s asistentkou Monikou Málkovou je nejprve zasvětily do šťouracího rituálu. Otevření balíčků, funkci jednotlivých komponentů a vlastního vyhodnocení.

Po pár minutách byl výsledek jasný. „Všichni negativní, což ostatně platilo i pro kompletní sestavu návratu do učeben,“ sdělila před startem úvodní vyučovací hodiny ředitelka Hana Šlégrová. S potomky se do útrob opraveného objektu vydalo jen minimum maminek a tatínků. Mohli být přítomní prověrce na koronavirus v nejnižších ročnících (v tomto případě do druhé třídy).

TGM BYLA KOMPLETNÍ

V sousedství zmíněné školy funguje devítiletka TGM. Po dlouhých měsících distanční výuky se sem vracela osazenstva pěti tříd s velkým A! Každá měla kromě vlastní učebny k dispozici místnost pro testování. „Pokud budou všechny vzorky negativní, přesunou se žáci do obvyklého prostředí,“ sdělil ředitel ZŠ Lukáš Rada v momentu, kdy mu kolegyně hlásila, že 4. A prošla úspěšně.

Školáci, kteří dali přednost výuce na dálku, by se prý dali spočítat na prstech jedné ruky. Drtivá většina zamířila mezi kamarády s tím, že byla vybavena z domova náhradními rouškami či respirátory. „Případně můžeme ochranu obličeje poskytnout z našich zdrojů,“ dodal Rada. Pedagogickému sboru rozdal tyto prostředky s předstihem.

Pondělní testování se tedy obešlo bez výraznějších komplikací. Jenže pokračuje hned ve čtvrtek ráno a příští týden se stejný maraton týká druhé poloviny rotujících školáčků!