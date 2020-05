Uzavření školních zařízení v polovině března se dotklo také mateřinek. Nejen osazenstva, ale i rodičů, kteří museli bleskově řešit, jak se o potomky postarat.

S uvolněním řady opatření to vypadá, že se předškoláci opět setkají s kamarády. Ve Zbiroze například v pondělí 18. května, a to spíše v nouzovém režimu. S důrazem na důkladnou hygienu od ranního příchodu až do opuštění tříd. „V červnu bychom chtěli přejít na klasický chod. S vycházkami po městě a v závěru měsíce s rozloučením s dětmi odcházejícími do první třídy,“ dozvěděli jsme se od vedení školky. Rovněž v Litohlavech chystají po dohodě s tamním úřadem start na osmnáctý květnový den. Až o týden později se hodlají připojit například v Rakové nebo v Rokycanech. Pod křídly MŠ Školní jsou vedeny i partnerské učebny v Čechově ulici a v Borku. U Saské brány včerejškem ukončili netradiční formu zápisu (bez přítomnosti dětí). „Přihlásilo se šestadevadesát chlapců a děvčátek,“ pochlubila se ředitelka Věra Zagorová. Závěr školního roku zde chtějí zvládnout od 25. května do 30. června a školka má být otevřena také od 7. července do 27. srpna.