Střední škola Jeřabinová: zde začali už včera a čtyřdenní prezentace vrcholí v sobotu. S nabídkou řady atraktivních odvětví.

Dva nadšenci obnovili sádky v Hrádku

ROKYCANSKO - Odpolední nehoda v centru Smědčic vyslala v úterý do akce profesionální hasiče z Rokycan. Po návratu na základnu pak cestovali před 17. hodinou do Kamenného Újezdu kvůli úniku nebezpečných látek do ovzduší. Jediným včerejším zásahem bylo až do redakční uzávěrky otevření prostor v Pražské ulici.

MÝTO - Mýtský divadelní podzim je ve finále. Stylově ho zakončí ochotníci pořádajícího souboru J. K. Tyl, kteří zvou v sobotu 26. listopadu od 18 hodin spoluobčany i přespolní do kina na detektivní komedii Hrobka s vyhlídkou.