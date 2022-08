VOLDUCHY - Frekventanti letních tanečních to nemají jednoduché. Místo obvyklých Rokycan se museli letos stěhovat do kulturního domu ve Volduchách a kurs se tu chýlí ke konci. Po včerejším karnevalu je v pátek na řadě druhá prodloužená lekce. Po úterním setkání společenská záležitost vrcholí věnečkem ve čtvrtek 18. srpna.

RADNICKO - Pětatřicetiletá žena oznámila prostřednictvím tísňové linky 158 vloupání do rodinného domku v obci u Radnic. Byla týden mimo a po návratu zjistila, že neznámý pachatel nejprve poškodil visací zámek u garáže. Dostal se pak do kotelny i do jednotlivých částí objektu, ale naštěstí nenašel nic, co by ho zaujalo. Až na zahradě si nezvaný návštěvník přivlastnil bílou plachtu s nápisem, kterou si odnesl. Majitelce tak způsobil hmotnou škodu čtrnáct set korun.

PAVLOVSKO - Požár lesního porostu v Pavlovsku vyslal včera před polednem do akce profesionální hasiče z Rokycan i jejich kolegy z SDH Dobřív. Směna HZS úřadovala ze stejného důvodu i ve středečním podvečeru v centru okresního města (Jiráskova ulice).