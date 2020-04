S pondělním ránem se do okresního města vrátil život. V první polovině dubna liduprázdné ulice jsou najednou mnohem hlučnější a na parkovištích se už zase složitě hledá místo ke stání…

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Má to logiku. S uvolněním některých opatření se dočkali další prodejci. Nedočkaví zákazníci si opět mohou pořídit boty, nábytek nebo pěknou knihu. Soudě podle prvních ohlasů byli obchodníci v centru okresního města spokojeni a chtělo by se dodat: Kéž by tomu bylo i nadále!