Před necelými třemi lety začal jejich osud zajímat členy spolku Rokycanští patrioti. Už podle názvu jde o skupinu lidí, kteří zapustili v okresním městě hluboké kořeny. „Rozhodli jsme se uspořádat veřejnou sbírku na opravu nástroje. Celkově byla v roce 2019 odhadnuta na čtyři miliony korun, ale obávám se, že při současných cenových relacích to bude podstatně více. My jsme slíbili uhradit minimálně třetinu nákladů,“ má jasno šéf patriotů Tomáš Rada. Uvědomuje si, že zadavatelem rekonstrukce musí být farnost, ovšem zmíněný spolek hodlá záchraně památky hodit pomocný kruh.

Variant byla a je celá řada. Začínalo se v prosinci 2019 zpíváním u kapliček v Borku a Rokycanech, jenže po covidovém útlumu veřejného dění následovala další akce až loni při Benátské noci. A znovu následoval nucený útlum, vyplněný sporadicky přednáškami o dramatickém roce 1421 v Rokycanech (boj mezi husity a katolíky) či benefičními koncerty Hlasopletu i žáků plzeňské umělecké školy. Do pomyslné kasičky putovaly i příspěvky z pořadů před pár dny. Ve Spilce zpíval Petr Blecha a s obrovským zájmem veřejnosti se setkala přednáška proslulého egyptologa Miroslava Bárty na téma Sedm zákonů vývoje civilizace a dnešní svět.

Nyní získali Rokycanští patrioti další impuls. Přihlásili se do republikové soutěže Hlasujte pro památku svého srdce a byli v rámci Plzeňského kraje nejúspěšnější! „Znamená to, že postupujeme do druhého kola, kde bude pouze jeden sbírkový projekt z každého regionu. Hlasuje se od 15. června do 31.8. na www.mamevybrano.cz/soutez.a ve hře je až sto tisíc korun. Pochopitelně, že by nám ohromně pomohly,“ dodává Rada.

Organizátoři projektu předpokládají, že při získání 700 tisíc Kč budou restaurátorské práce odstartované. Realizace oprav je rozdělena na tři etapy, takže varhany by mohly být opraveny do tří let od zahájení prací.