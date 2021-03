Před nastávající sezonou chce být tým v rudých dresech co nejlépe připravený. Není divu, že třeba úterní etapa měřila hodně přes 200 kilometrů!

Porota rozsekne sokolovnu

Rokycany – Dnes se opět sejdou členové poroty (architekti, hosté plus vedení města), která posuzuje přestavbu komplexu sokolovny v okresním městě. Návrhů se začátkem týdne sešlo čtrnáct a pouze dva z nich nevyhověly stanoveným požadavkům. Po čtvrtečním rozhodování budou odtajněni ti nejlepší, ovšem pořadí musí projít schvalováním orgánů města. Teprve pak budou varianty prezentovány veřejnosti.

Zloděj si odnesl nářadí

Rokycany – Od víkendu se policisté z okresního města zabývají vloupáním do sklepní kóje v jedné z bytovek. Zloděj vnikl mezi 28. únorem a 13. březnem do suterénu panelového domu a násilím se dostal do místnosti, kde si přivlastnil elektrické nářadí (pilu, vrtací kladivo, úhlovou brusku, atd.). Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na částku přesahující šest tisíc korun.

Jan Auinger zesnul v 81 letech

Rokycany, Mýto – S hlubokým zármutkem přijali učitelé i studenti rokycanského gymnázia informaci o odchodu Jana Auingera. Dlouholetý pedagog a ředitel této střední školy zesnul v pondělí 15. března, a to ve věku 81 let. Nastupoval na tehdejší SOŠ roku 1970 a o dvacet let později se stal prvním porevolučním ředitelem gymnázia.