V roce 1982 se v Dobřívě sešli dva fandové cyklistiky. Josef Babický, zaměstnanec Favoritu Rokycany a Miroslav Beránek, fanda do turistiky různých přesunů, mimo jiné cykloturistiky. Navrhl Babickému, zda neuspořádat jízdu Rokycanskem.

Cyklista. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Vznikla tak tradice, trvající už 40 let. Původní trasy většinou kopírovaly tehdejší dorostenecký etapový závod Trofej Favoritu. Po několika letech došlo ke změně a účastníci se dostali do okolních okresů a v poslední době i do dříve zapovězených Brd.