Nově zvolení představitelé Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR) jsou iniciátory premiérového ročníku okresních sportovních her. Předseda Jiří Sýkora a jeho zástupce Pavel Hudeček hodlají oživit dění v několika odvětvích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Akce, která je v rámci Plzeňského kraje ojedinělá, osloví fotbalisty, cyklisty, házenkáře, běžce, hasiče, nohejbalisty, atd. „Zúčastnit se mohou muži i ženy nad osmnáct let s trvalým bydlištěm v okrese,“ upřesňuje Sýkora podmínky. Počítá se zapojením starostů a řada z nich už se o projekt zajímá! Soutěže by se odehrávaly na sklonku října v různých místech (nabízí se třeba házená v Ejpovicích, cyklistika v Břasích či Svaťáku, apod.) a nechyběl by jim pochopitelně prestižní náboj. „Nejde jen o reklamu sportu. Hodláme zařadit kluby i rekreační spolky a počítáme, že finále s oceněním medailistů by se odehrávalo při společenském večeru. Pravděpodobně v sále hrádeckého kulturního domu,“ odkrývá plány Hudeček.