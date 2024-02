S masopustními průvody na Rokycansku se roztrhne pytel v sobotu 10. února. Kam vás zveme?

Masopust v Klabavě 2024. | Video: Deník/Václav Havránek

RADNICE - Vyhlášené masopustní veselí organizují sportovci s podporu města. Účastníci v maskách (ale i bez nich) vyrážejí ulicemi po 13. hodině za doprovodu Cheznovanky. Z náměstí do Puchmajerovy ulice, Zámostí, k Marile a Brandýsu. Ve 20 hodin pak začne merenda v sokolovně na téma rock and roll. Zahraje W Band a účastníci v převleku obdrží pivo zdarma. Po 22. hodině je součástí akce uvedení do síně slávy.

SVOJKOVICE - Aktéři si dají schůzku už v deset hodin před úřadem. Na průvod masek navazuje od 18 hodin zpívaná v motorestu.

SMĚDČICE - Také zde s dopoledním startem (v 10.30 z návsi) a po okruhu zasednou masky i další patrioti Smědčic v poledne k zabijačkovým pochoutkám v Obecním domě. Finále je zde plánované od 16.30 za doprovodu Pája Bandu.

SKOŘICE - Spolek skořických žen se ujal pořádání masopustu v obci na jihu. Masky si dají dostaveníčko ve 13 hodin v předsálí restaurace a pak je čeká náročná cesta Skořicemi.

Pozvánka na masopust ve Skořicích.Zdroj: Hana Suchá Žornová

KORNATICE - Sdružení pro Kornatice a vedení obce zvou masky ve 12 hodin ke kapličce. Zde začne masopustní průvod zakončený večerní zábavou za asistence muzikantů z Blovic.

HOLOUBKOV - Masopust nabízí také v Holoubkově náročný program: od 11 hodin na parkovišti u Plecháče je zajištěn stánkový prodej lahůdek. Následuje ve 13:30 sraz maškar před úřadem, od 14 průvod a v 15.00 produkce dechovky Kozleranka. Po osmnácté hodině je zajištěno večerní posezení s hudbou v holoubkovských restauracích

KAŘEZ - Hasiči zvou spoluobčany v nápaditých převlecích ve 13 hodin k úřadu. Průvod doprovodí harmonikář Radek Mencl a jeho součástí bude vhození maškary do potoka U Hejtmánku.

Pozvánka na masopust v Kařezu.Zdroj: Lenka Budínová

ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE - V sobotu 10. února se i Svaťák přidá od 14 hodin k masopustnímu veselí. Hospoda na návsi připravila před cestou (od 12 do 14 hodin) speciální menu (zabijačková polévka, jitrnicový prejt se šťouchaným bramborem a zelím nebo kuřecí řízek a šťouchaný brambor). Po průvodu bude hospoda otevřená od 17. hodiny.