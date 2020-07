S prvním červencovým dnem se obyvatelé jednoho z nejméně postižených okresů loučilis ochranou nosu a úst.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Kaufland zahajoval obvyklé středeční akce a nakupující s rouškami šlo spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z nich byl Petr Jonák z Medového Újezdu: „Je to spíš takový kolorit a asi to brzy odložím.“ Prodavačka Hana mělo jasno: „Pro nási zákazníky je to určitě dobře. Bylo obtížné mít to osm hodin na obličeji a dvojnásobně to platí o kolegyních na kasách.“ Obdobně to vypadalov Bille. Ale ani tam pokladní nesundaly při přejímání bankovek či mincí rukavice.