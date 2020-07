Stále nejistou epidemiologickou situaci pociťují na vlastní kůži cestovní kanceláře. Výjimkou není Rokycansko.

Ilustrační foto. | Foto: Kateřina Čermáková

„Ve srovnání s minulými roky je to teď bída. Celkově je zájem o dovolené minimální. Platí to především o klientech z menších obcí, kde je strach z nákazy silnější. Výjimku tvoří mladí, kteří nemají s vycestováním v nejistém čase problém,“ potvrdila Lenka Svobodová ze spol. INEX Rokycany. Pokud už turisté chtějí na zahraniční dovolenou, volí zpravidla Chorvatsko a Řecko. Přesto jsou prodeje daleko za běžným průměrem. Brzdou zůstává vypisování několikastránkových formulářů a při přesunech do letoviska se mohou setkat s namátkovým testováním na virus.