Podle našeho průzkumu se k této formě občerstvení připojí drtivá většina zařízení na Rokycansku. „Oprášíme jarní scénář. S rozvozem zdarma nebo možností vyzvednutí od 10:30 do 14 hodin přímo u nás na Rašínově,“ hlásil spolumajitel minipivovaru U Stočesů Tomáš Grimm. Zajištěn je také rozvoz piva v umělohmotných lahvích nebo sudech.

Kvůli zmírnění ekonomického kolapsu ke stejnému kroku přistupují i v dalších oblíbených osvěžovnách okresního města: Na Železné, U Václava, Na Hradčanech, U Chmelířů, atd.

Redakční sonda směřovala i mimo Rokycany. „V březnu a dubnu se nám tahle forma osvědčila, takže ji zopakujeme. Možná s inovací ve formě grilování,“ nechal se slyšet Lukáš Kolmačka z restaurace U Kozlerů na okraji Mirošova. Radničtí mohou opět vyrazit třeba na Trucovnu a na zákazníky se náhradní formou chystá i Petr Cafourek ze Sport baru na mýtském fotbalovém stadionu: „není to sice ideální, ale nic jiného teď dělat nemůžeme.“

Jednoduché to nemá ani personál školních jídelen: „Při distanční výuce měli žáci nárok na oběd a do úterý si ho mohli odnést v nosiči z výdejního okénka. Od středy to bude platit pro všechny zájemce. Ať z řad veřejnosti nebo školáků,“ sdělil ředitel rokycanské devítiletky TGM Lukáš Rada.