/ANKETA/ V letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se poměřuje celkem 34 stavebních děl, Rokycansko tu má tři zástupce. V soutěži jsou zastoupeny všechny soutěžní kategorie, nejvíce je rekonstrukcí. Odborná porota soutěže v těchto dnech přihlášené stavby navštěvuje a hodnotí. Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 vyhlásí 20. června. Poté bude o nejlepší stavbě rozhodovat také veřejnost.

Dům přírody Brd, Strašice. | Foto: Stavba roku Plzeňského kraje

Nejlepší stavební díla uplynulého roku se budou letos opět oceňovat v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023. Přihlásilo se do ní celkem 34 stavebních děl. Nejpočetněji jsou zastoupeny rekonstrukce, kterých je devět. V ostatních soutěžních kategoriích, jimiž jsou novostavby, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové stavby a veřejná prostranství, je přihlášeno po čtyřech až šesti stavbách. Do soutěže se mohla zapojit stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v kalendářním roce 2023.

„Po vyhlášení nominací budou stavby zveřejněny na online mapě Stavby roku Plzeňského kraje, aby se za nimi mohli vydat všichni výletníci,“ uvedl Miloslav Michalec, předseda odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Na www.mapastavbyrokupk.cz lze už teď najít nominované stavby z předchozích ročníků a podle GPS souřadnic za nimi cestovat.

1/3 Zdroj: Stavba roku Plzeňského kraje Mirošov - historie psaná na plotě. Stavba řeší úpravu veřejného prostranství v úseku mezi vjezdem do areálu u sokolovny a vjezdem do areálu u mateřské školy v ulici Skořická v Mirošově. 2/3 Zdroj: Stavba roku Plzeňského kraje Dům přírody Brd, Strašice. Návštěvnické centrum vzniklo rekonstrukcí hospodářských stavení bývalého loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích. Součástí areálu jsou i myslivna a funkční vodní elektrárna, které byly rovněž zrekonstruovány. 3/3 Zdroj: Stavba roku Plzeňského kraje Multifunkční hřiště u zimního stadionu, Rokycany. Multifunkční venkovní hřiště se nachází ve východní části města Rokycany, jihovýchodně od zimního stadionu v areálu za sportovní halou. Z jižní strany je ohraničeno železnicí.

Soutěžní stavby hodnotí šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Všechny přihlášené stavby jsou k vidění na oficiálních webových stránkách soutěže Stavba roku Plzeňského kraje (www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/prihlasene-stavby/).

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 porota oznámí 20. června 2024. Současně bude na www.mapastavbyroku.cz spuštěno internetové hlasování, které rozhodne o tom, jaká ze staveb získá Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 12. září.



V loňském 20. ročníku o titul Stavba roku Plzeňského kraje soutěžilo 40 staveb. Z nich tři titul získaly – novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni.