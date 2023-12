Zdroj: Deník/Václav Havránek

V sobotu vyvrcholí předsváteční maraton v dalších populárních destinacích. Zbirožští jsou 23. prosince v areálu sádek od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Kolegové z Mirošova se předzásobili kapry i jinými druhy ryb při nedávném výlovu Padrťských rybníků. V sobotu je areál při silnici na Dobřív zpřístupněn od 8 do 15 hodin. A zapomenout nelze na zařízení v hrádeckých železárnách. Nadšenci tu oprášili slávu chovu ryb a 23. prosince uspokojí poslední zájemce až do 17. hodiny.

Mirošov nabídne kapry z Padrťských rybníků. Prodávat se budou i stromky z Brd

Nezaháleli ani členové organizace v Radnicích. Během čtvrtka a pátku lákali nejen na kapry. Při včasném objednání si lidé odnášeli siveny a pstruhy.