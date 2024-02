Na příspěvek obyvatelky Všenic Blanky Králové o nevhodné úpravě jízdních řádů pro školáky zareagoval dopravní specialista spol. POVED Pavel Purkart.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Holakovský

„Při zjišťování počtu pasažérů v minulém grafikonu v březnu a červnu 2023 i v rámci prodeje jízdenek v říjnu a listopadu jsme zjistili, že spoj ve 12:17 vvyužívala ve Všenicích průměrně jedna osoba měsíčně. S vlakem ve 14:17 to bylo ještě slabší. Teď po časových posunech to má vypadat, že se ve Stupně ve 12 hodin a ve 14 hodin hromadí davy školáků a nemají se jak dostat domů. Pravdou ale je, že jde o jednotlivce a nejčastěji to není nikdo," uvedl Purkart.

Problémy v dopravě na Radnicku. Všeničtí se bouří i kvůli cestování školáků

Přesto firma informace prověřuje a má zájem pasažérů zmapovaný, včetně prodeje jízdenek ze Všenic do Rokycan. Opět to prý nejsou žádná závratná čísla, neboť aktuální obsazeností souprav disponuje POVED zpravidla do 24 hodin.